Власть 25 января 2023, 13:06 Властям регионов разрешат контролировать работу рюмочных

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Комитет Совета Федерации по бюджету и финрынкам поддержал инициативу, которая позволит регионам регаментировать время продажи алкоголя в питейных заведениях. Об этом сообщила «Парламентская газета».

Сейчас субъекты федерации могут самостоятельно регулировать время розничной продажи алкоголя. Однако это стало причиной распространения наливаек, которые днем работают как магазины, а вечером — как бары или рюмочные. Чтобы перевести розничную точку в разряд питейных заведений, нужно иметь определенную площадь. Но в Совете Федерации считают, что этого недостаточно. Потому что наливайки, которые обычно находятся в спальных районах, стали рассадником дебоширов и нарушителей порядка.

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«Считаю, что ничего страшного в стране не случится, если и предложенное полномочие перейдет на региональный уровень. Предлагаю в наше постановление внести соответствующее поручение в адрес Правительства. Чтобы они рассмотрели такую возможность и вышли с законодательной инициативой, не затягивая, передали в парламент. Чтобы на уровне закона дать возможность региональным властям регулировать эту деятельность. Ничего страшного не произойдет, страна не развалится, если закроют наливайку», — подчеркнул глава Комитета Совфеда по бюджету и финрынкам Анатолий Артамонов.

Регионы сами примут решения, пользоваться ли новым правом в случае, если инициативу поддержат на всех уровнях. В тех субъектах, где проблема стоит остро, это станет спасением.