Спецтехнику доставили на площадь Независимости в Минске

Туда прибыли около десятка машин с личным составом внутренних войск, автозаки и несколько автомобилей скорой помощи. Саму площадь огородили металлическими ограждениями, вдоль них стоит милицейское оцепление. Подземные переходы под площадью закрыты на вход.

Заторов на проспекте нет. Обстановка спокойная, протестующие еще не пришли, отметило агентство.

Для сохранения правопорядка силовики несут службу в усиленном режиме. Об этом написала в Telegram-канале официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

«Для обеспечения безопасности увеличено число нарядов и военнослужащих. Дополнительно задействована спецтехника милиции и внутренних войск МВД. В течение дня будут перекрыты проспекты города», — говорится в сообщении.

Рядом со зданием МВД на Городском валу припаркованы пять автобусов, в них заходят отряды милиции. На въезде в город дежурят машины ГАИ, сотрудники выборочно останавливают проезжающие автомобили для проверки документов.

Оппозиция планирует начать несанкционированную акцию «Марш единства» 6 сентября, в 14:00. Протестующие соберутся на площади Независимости. Если подходы к ней окажутся заблокированными, демонстранты договорились встретиться в районе улицы Немига и Дворца спорта.

Днем ранее 91 человека задержали на несанкционированных акциях протеста в Белоруссии. Участники протестов вышли на улицы 18 населенных пунктов, всего к акциям присоединились около четырех тысяч граждан.