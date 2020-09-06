Более 90 человек задержали на акциях протеста в Белоруссии 5 сентября

«Всего 5 сентября за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержан 91 человек. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 34 человека», — говорится в сообщении.

Участники протестов вышли на улицы 18 населенных пунктов, всего к акциям присоединились около четырех тысяч граждан. В ведомстве обратили внимание, что сотрудники МВД приняли необходимые меры по поддержанию порядка и обеспечению общественной безопасности.

В Минске несанкционированные мероприятия прошли в восьми местах. В частности, во второй половине дня состоялась несогласованная акция протеста «Женский марш мира». Участницы собрались рядом с Комаровским рынком, а затем колонной направились к проспекту Независимости. Женщины держали в руках плакаты, цветы и флаги. К акции присоединились две-три тысячи человек.

Акции протеста в Белоруссии начались 9 августа после объявления результатов президентских выборов. Согласно официальным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов. Сторонники оппозиции оказались несогласны с итогами выборов и потребовали провести новые.