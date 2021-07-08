Спецтехнику для ликвидации последствий ливней направили в горный Дагестан

Региональный минтранс направил в горный Дагестан спецтехнику для устранения последствий ливней, которые накануне прошли в республике. Об этом сообщил сайт ведомства.

«Задействовано более 20 единиц дорожной техники», — говорится в сообщении сайта.

В минтрансе отметили, что дожди размыли три участка автодороги Буйнакск — Гимры — Чирката в Унцукульском районе. В целях обеспечения безопасности дорожного движения на размытых участках машинам запретили въезд на эту трассу. Транспортное сообщение прервали на дорогах Тлярата — Камилюх с 28-го километра по 45-й километр и Сагри — Кунзах со второго по пятый километр.

В Гумбетовском и Цумадинском районе движение по некоторым дорогам осуществляется по временной схеме. Там ведут работы по расчистке селевых наносов, камнепадов и осыпей.

Накануне сильные ливни добрались до Дагестана. Махачкалу затопило. Дожди были такой силы, что вода реками потекла по городским улицам. Сначала в дагестанской столице затопило всего несколько улиц — проспект Петра I, улицу Азизова и другие, а потом большая вода пришла в другие районы города.