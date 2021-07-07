Ливни затопили Махачкалу

Сильные ливни добрались до Махачкалы. Вода затопила улицы столицы Дагестана. Очевидцы делятся видео с последствиями разгула стихии в социальных сетях.

Дожди были такой силы, что вода реками потекла по городским улицам. Потоки сносят машины. Сначала в Махачкале затопило всего несколько улиц — проспект Петра I, улицу Азизова и другие, а потом большая вода пришла в другие районы города. Также пострадали прилегающие к дагестанской столице села.

В конце прошлой неделе сильные дожди начались на Черноморском побережье Краснодарского края. Из-за непогоды в Сочи, Туапсе и Горячем Ключе погибли семь человек. Власти ввели режим ЧС в нескольких населенных пунктах региона. С сегодняшнего дня в Сочи открыли городские пляжи.