Эксклюзив 06 января 2023, 22:15 Спецоперацию назвали логичным продолжением предшествующих событий Корреспондент RT Придыбайло напомнил о событиях, которые привели к спецоперации

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Спустя время, когда спецоперация продолжается, можно вспомнить все предшествующие ей события. Приходит понимание, что уже тогда начиналось что-то очень важное. Об этом в интервью Екатерине Малашенко рассказал корреспондент RT Константин Придыбайло. Полную версию стрима «360» опубликовал на RuTube.

Журналист напомнил, что 21 февраля 2022 года внезапно в Москву приехали главы Донецкой и Луганской народной республик и появились сообщения о внеплановом расширенном заседании Совета Безопасности.

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«Так, Пушилин и Пасечник в Москве, расширенный Совбез. Признаем? Признаем!» — рассказал Придыбайло.

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Он отметил, что во время заседания Совета Безопасности директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что согласен принять республики Донбасса в состав России.

«Думаешь, что это наверно к сентябрю или к концу года. А до этого что будет? Ну что-то да будет. Но в каких масштабах предсказать сложно, но в целом, что между периодом вхождения в состав России будет еще что-то очень важное. Это очень важное — специальная военная операция», — подытожил Придыбайло.

Президент России Путин объявил о признании Донецкой и Луганской народных республик 21 февраля 2022 года. Он также подписал с лидерами двух регионов договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Отдельно российский лидер попросил Федеральное собрание поддержать его решение и ратифицировать подписанные документы.