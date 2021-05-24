Власти Турции предложили России возобновить полеты в курортные регионы

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой предложил России возобновить полеты в курортные регионы, сообщило РИА «Новости».

Отмечается, что 12 апреля оперштаб РФ приостановил авиационное сообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. Причиной этого стало ухудшение эпидемиологической ситуации с коронавирусом. По словам Эрсоя, чаще всего российские туристы отдыхают в Турции в Анталье, Бодруме, Даламане и реже — в Измире, написала «Газета.ru».

«Если посмотреть на ежедневный прирост новых случаев заражения COVID-19 в этих регионах, то видно, что там на 50% ниже среднего показателя по Турции», — подчеркнул министр.

Как считает министр, на первом этапе можно открыть перелеты в эти города, а позже — во всю остальную Турцию.

Ранее сообщалось, что российская авиакомпания S7 Airlines отменила все рейсы в Турцию до конца летнего сезона 2021 года. Такое решение она приняла из-за неопределенности по этому направлению в связи с пандемией. Однако компания готова возобновить продажи билетов, как только ситуация нормализуется.