Происшествия 17 января 2023, 10:40 «Росэнергоатом» объяснил приостановку обстрелов Запорожской АЭС страхом ВСУ Советник гендиректора «Росэнергоатома» Карчаа: ВСУ прекратили обстрелы ЗАЭС из страха РИА «Новости»

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Украинские войска перестали обстреливать Запорожскую АЭС, хотя получили с Запада много нового вооружения. Они поняли, что за ударами последует жесткий ответ, объяснил ТАСС советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

Он предположил, что нынешних запасов Вооруженных сил Украины, благодаря поддержке союзников, хватило бы на три полномасштабных конфликта. Несмотря на это, войска приостановили удары по Запорожской АЭС — с начала года там не упал ни один снаряд, обстрелы вели только по промзоне Энергодара и берегу Днепра. Ренат Карчаа связал прекращение обстрелов со страхом украинского командования перед наказанием.

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«[Власти Украины] поняли, что в случае продолжения безумной артиллерийской вакханалии <…> будут получать ответ, причем достаточно болезненный», — сказал представитель концерна.

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Ренат Карчаа сравнил удары по военной и связанной с ней энергетической инфраструктуре Украины с третьим законом Ньютона: сила действия равна силе противодействия. Он добавил, что российские войска не повредили ни одной украинской АЭС.

Ранее в «Росэнергоатоме» заявили, что ситуацию на Запорожской АЭС нельзя назвать стабильной. Обстрелы переместились в промзону, но ВСУ по-прежнему используют артиллерийские системы М777 и снаряды 155 калибра.