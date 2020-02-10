Специалисты рассказали, как защититься от нового вида телефонного мошенничества

Мошенники звонят и говорят, что банк получил заявление на закрытие счета. Они предлагают перевести деньги на безопасный счет.

«Надо запомнить, что банк никогда ничего не будет спрашивать. Нужно просто класть трубку. Если возникли сомнения, то надо перезвонить по номеру телефона, который указан на задней стороне карты, и убедиться, что с вашими средствами все в порядке», — пояснил Ющук.

Эксперт уточнил, что новый метод принято называть «социальная инженерия». Жертва сама сообщает необходимые данные мошенникам.

Ранее специалист рекомендовал еще один способ, который поможет защититься от телефонных злоумышленников.