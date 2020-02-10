Россияне по-прежнему ведутся на звонки мошенников. Как защитить свои деньги?

Банковский счет останется в целости, если не сообщать свои личные данные во время подозрительных звонков. Телефонные мошенники обычно хотят заполучить их, чтобы оформить денежный перевод.

Способ защиты персональной информации напомнил в беседе с сайтом RT директор информационно-аналитического агентства Telecomdaily Денис Кусков.

«Наличие смартфона и карты на оплату услуг банка всегда порождает желание людей, занимающихся противоправными действиями, развести граждан», — заметил он.

По словам Кускова, обычно настоящие банки и специалисты не звонят с подобными вопросами. Более того, по устному запросу ни в одной кредитно-финансовой организации не отменят никакую транзакцию. Изменения куда-либо тоже таким способом не вносятся.

Если же схожая ситуация возникла, то нужно обратиться в службу безопасности своего банка, заключил эксперт.

Начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян согласился с мнением коллеги и объяснил РИА «Новости», как минимизировать риски. Для этого достаточно соблюдать определенные меры предосторожности.

«Ни в коем случае нельзя называть свои персональные данные, особенно данные банковских счетов на входящий звонок», — заметил Авакян.

Если номер входящего звонка на первый взгляд совпадает с официальным номером банка, лучше перезвонить самому и поинтересоваться якобы возникшей проблемой.

«Мошенники в первую очередь стремятся заполучить именно персональные данные, так как это им необходимо для оформления денежного перевода с банковского счета жертвы», — обратил внимание специалист.

Он посоветовал всегда обращать внимание на просьбу при звонке озвучить или подтвердить любые данные.

Новый способ хищения денег со счетов россиян довольно прост. Мошенники звонят клиентам банка и говорят, что получили заявление на закрытие счета. Когда человек говорит, что не обращался по этому поводу, ему предлагают «спасти» деньги и перевести их на безопасный счет.