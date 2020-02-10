Россияне по-прежнему ведутся на звонки мошенников. Как защитить свои деньги?
Способ защиты персональной информации напомнил в беседе с сайтом RT директор информационно-аналитического агентства Telecomdaily Денис Кусков.
«Наличие смартфона и карты на оплату услуг банка всегда порождает желание людей, занимающихся противоправными действиями, развести граждан», — заметил он.
По словам Кускова, обычно настоящие банки и специалисты не звонят с подобными вопросами. Более того, по устному запросу ни в одной кредитно-финансовой организации не отменят никакую транзакцию. Изменения куда-либо тоже таким способом не вносятся.
Если же схожая ситуация возникла, то нужно обратиться в службу безопасности своего банка, заключил эксперт.
Начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян согласился с мнением коллеги и объяснил РИА «Новости», как минимизировать риски. Для этого достаточно соблюдать определенные меры предосторожности.
«Ни в коем случае нельзя называть свои персональные данные, особенно данные банковских счетов на входящий звонок», — заметил Авакян.
Если номер входящего звонка на первый взгляд совпадает с официальным номером банка, лучше перезвонить самому и поинтересоваться якобы возникшей проблемой.
«Мошенники в первую очередь стремятся заполучить именно персональные данные, так как это им необходимо для оформления денежного перевода с банковского счета жертвы», — обратил внимание специалист.
Он посоветовал всегда обращать внимание на просьбу при звонке озвучить или подтвердить любые данные.
Новый способ хищения денег со счетов россиян довольно прост. Мошенники звонят клиентам банка и говорят, что получили заявление на закрытие счета. Когда человек говорит, что не обращался по этому поводу, ему предлагают «спасти» деньги и перевести их на безопасный счет.