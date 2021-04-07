Специалисты назвали три опасности при сдаче квартиры на долгий срок

Арендодатели рассказали о главных опасностях сдачи квартиры на длительный срок. В материале Life напомнили, что при сроке от года и более придется обратиться в Росреестр.

Это требование установлено в Гражданском кодексе. Несоблюдение положения грозит собственнику штрафом в пять тысяч рублей. Помимо прочего, при длительной сдаче жилья квартирантов нужно будет в нем регистрировать. Если квартиранты пожалуются в полицию или прокуратуру о том, что собственник не соблюдает правила учета, хозяину опять же необходимо будет заплатить штраф от двух до пяти тысяч рублей.

Еще выселить жильцов, у которых есть зарегистрированный договор аренды, до истечения соглашения будет нелегко. Если собственник квартиры за три месяца до окончания договора не предупредит людей о своем отказе сдавать им жилье, договор автоматически продлится.

Ранее в Пенсионном фонде России рассказали о схемах обмана пенсионеров. Нередко мошенники представляются сотрудниками ПФР и выведывают конфиденциальную информацию у пожилых людей.