ПФР раскрыл схемы обмана российских пенсионеров

В Пенсионном фонде России рассказали о схемах обмана пенсионеров. Нередко мошенники представляются сотрудниками ПФР и выведывают конфиденциальную информацию у пожилых людей.

«Если вам позвонили с неизвестного номера и представились сотрудником Пенсионного фонда, то попросите этого человека представиться и назвать свою должность и орган ПФР, где он работает», — посоветовали в фонде. Сообщение процитировал портал Ura.ru.

В ПФР подчеркнули, что ни в коем случае неизвестным людям нельзя говорить свои паспортные данные, номер банковской карты, пин-код и CVC-код, а также СНИЛС.

В Пенсионном фонде отметили, что их специалисты никогда не запрашивают такие данные по телефону. Также они не ходят по квартирам и не предлагают различные услуги. Также организация не проводит опросы общественного мнения. Кроме того, сотрудники ПФР никогда не будут сообщать о якобы поступивших на счет человека деньгах.

Еще один совет — не верить неизвестным юристам, которые обещают повышение выплат после обращения к ним и составления «грамотного» заявления в Пенсионный фонд. Для того чтобы проверить начисления пенсии, нужно лично обратиться в ПФР. Это абсолютно бесплатная услуга.

С 1 апреля в России повысили пенсии по государственному обеспечению и социальные пенсии повысят на 3,4%.