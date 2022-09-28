Специалисты IT и телеком-компаний подали более 1,5 тысячи заявок на отсрочку от призыва | 360°

Общество 28 сентября 2022, 05:29 Поделиться Telegram

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Viber Специалисты IT и телеком-компаний подали более 1,5 тысячи заявок на отсрочку от призыва Минцифры России: специалисты IT-компаний подали более 1,5 тысячи заявок на отсрочку Pxhere.com

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На «Госуслугах» заработала форма подачи списков сотрудников IT и телеком-компаний для отсрочки от частичной мобилизации. Только в первый день работы сервиса подано уже более 1,5 тысячи заявлений.

Об этом сообщило Минцифры России в своем Telegram-канале.

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«С момента запуска специального сервиса на „Госуслугах“ специалисты IT- и телеком-компаний успешно подали уже более 1,5 тысячи заявлений на отсрочку в рамках частичной мобилизации», — сказано в сообщении министерства.

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Форму подачи таких списков сотрудников запустили на «Госуслугах» во вторник, 27 сентября. Как отмечало министерство, решение о непривлечении к частичной мобилизации примет Минобороны. Как планируется, первые списки отправят уже в четверг, 29 сентября.

Минцифры также опубликовало инструкцию по заполнению формы и подаче заявления на отсрочку. В сообщении министерство также указало перечень рекомендованных для предоставления отсрочки специальностей.

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