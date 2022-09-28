Специалисты IT и телеком-компаний подали более 1,5 тысячи заявок на отсрочку от призыва | 360°

Все новости

Мир

28 сентября 2022, 06:26

«Несогласие людей с этой политикой». МИД Абхазии поддержал проведение референдума в Донбассе

Мир

28 сентября 2022, 06:00

Турция на этой неделе объявит детали альтернативы карте «Мир» — СМИ

Реклама

Общество

28 сентября 2022, 05:29

Специалисты IT и телеком-компаний подали более 1,5 тысячи заявок на отсрочку от призыва

Важное

28 сентября 2022, 05:12

США своими заявлениями делают себя стороной конфликта на Украине — Антонов

Эксклюзив

28 сентября 2022, 05:04

«Это долг каждого мужчины». Сотрудник администрации Дмитровского округа рассказал, почему стал добровольцем

Мир

28 сентября 2022, 05:00

Полиция арестовала спрятавшуюся в кустах после ссоры с британцем украинскую беженку

Эксклюзив

28 сентября 2022, 04:34

«Положили на землю всю в крови». Мать погибшей в школе Ижевска пятиклассницы рассказала о дочери

Эксклюзив

28 сентября 2022, 04:27

«Нужно было придумать что-то фантастическое». Полевой командир рассказал, как ополченцы обманывали ВСУ в 2014 году

Мир

28 сентября 2022, 03:52

США задумали выделить Украине новый пакет военной помощи на $1,1 млрд — СМИ

Общество

28 сентября 2022, 05:29

Специалисты IT и телеком-компаний подали более 1,5 тысячи заявок на отсрочку от призыва

Минцифры России: специалисты IT-компаний подали более 1,5 тысячи заявок на отсрочку

Читать 360tv в

На «Госуслугах» заработала форма подачи списков сотрудников IT и телеком-компаний для отсрочки от частичной мобилизации.  Только в первый день работы сервиса подано уже более 1,5 тысячи заявлений.

Об этом сообщило Минцифры России в своем Telegram-канале.

Реклама

«С момента запуска специального сервиса на „Госуслугах“ специалисты IT- и телеком-компаний успешно подали уже более 1,5 тысячи заявлений на отсрочку в рамках частичной мобилизации», — сказано в сообщении министерства.

Реклама

Форму подачи таких списков сотрудников запустили на «Госуслугах» во вторник, 27 сентября. Как отмечало министерство, решение о непривлечении к частичной мобилизации примет Минобороны. Как планируется, первые списки отправят уже в четверг, 29 сентября.

Минцифры также опубликовало инструкцию по заполнению формы и подаче заявления на отсрочку. В сообщении министерство также указало перечень рекомендованных для предоставления отсрочки специальностей.

Госуслуги

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама