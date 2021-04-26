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    26 апреля 2021, 11:09

    Специалист дал совет, как избежать «кражи» голоса в целях мошенничества

    Полина Петрова

    Начальник отдела по противодействию мошенничеству компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов дал совет, как избежать «кражи» голоса, который может использоваться мошенниками для похищения денег с банковского счета, сообщило радио Sputnik.

    Специалист дал совет, как избежать «кражи» голоса в целях мошенничества

    «Наши биометрические данные, которые могут быть использованы для идентификации и аутентификации в банке, мы оставляем в повседневной жизни постоянно. Отпечатки пальцев, наша фотография и запись голоса могут быть получены без нашего на то ведома», — пояснил Сизов.

    Специалист уточнил, что его коллеги, которые занимаются информационной безопасностью, редко употребляют в телефонных разговорах с незнакомцами стандартные ответы по типу «да». Чтобы у аферистов не было возможности использовать чужую биометрию, лучше не вести долгих разговоров с неизвестными людьми по телефону. Помимо прочего, необходимо выбирать во всех важных приложениях и на сайтах двухфакторную аутентификацию.

    Также аферисты нередко пользуются чужими данными с сайтов объявлений. Бывает так, что «продавец» просит предоплату за товар, а после получения денег исчезает.