Эксперты рассказали, как вычислить мошенника на сайте объявлений

Информация о продавце и покупателе на сайте объявлений минимальна, это создает почву для мошенничества. При этом есть несколько признаков, которые должны насторожить потенциальную жертву обмана, сообщили «Известиям» эксперты.

Юрист Анна Пойлова выделила самые частые случаи мошенничества. Например, продавец просит предоплату за товар, а после получения денег просто исчезает.

Либо он высылает поддельную ссылку для оплаты товара. Когда покупатель переводит деньги, ему сообщают об отмене сделки и присылают еще одну ссылку для «возврата» суммы. По факту деньги списываются во второй раз.

Или злоумышленник для «перевода средств» просит прислать фото карты, на которой виден ее CVC-код.

Другие отправляют товар, который отличается от указанного в объявлении. А покупатель после этого наталкивается на заблокированный номер или аккаунт.

При поиске работы через сайты объявлений мошенник может попросить деньги за платное участие в конкурсе на вакантную должность.

Личная встреча тоже может обернуться потерей денег. Мошенники берут товар и показывают скриншот о том, что якобы перевели средства. В действительности такие скриншоты делают в Photoshop, рассказал эксперт по кибербезопасности Сергей Вакулин.