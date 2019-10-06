  • Спекуляции вокруг здоровья Заворотнюк попросили прекратить

    06 октября 2019, 20:32

    Алена Макаренко

    Звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк и ее ближайшие родственники попросили СМИ прекратить спекуляции вокруг здоровья актрисы. Важно доверять только официальной информации. Об этом рассказал директор артистки Стас Христов, сообщил ТАСС.
    Спекуляции вокруг здоровья Заворотнюк попросили прекратить

    «Анастасия Заворотнюк и ее окружение просят прекратить спекуляции вокруг ее здоровья и призывают людей верить только той информации, которая появляется в официальных СМИ», — заявил он.

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    При этом он отметил, что Заворотнюк и ее близкие отказываются сейчас давать официальные комментарии про здоровье актрисы.

    «Мы просим уважать решение актрисы и ее семьи», — добавил Христов.

    Ранее в Telegram-канале появилась информация, что с 98% вероятностью заслуженная артистка РФ умерла. Однако ее директор Марина Потапова опровергла эти сведения.

    Первые новости о серьезной болезни звезды появились в августе. А в середине сентября стало известно о госпитализации Заворотнюк в тяжелом состоянии. По неподтвержденной информации, московские врачи обнаружили у нее рак мозга на последней стадии.