Спекуляции вокруг здоровья Заворотнюк попросили прекратить

«Анастасия Заворотнюк и ее окружение просят прекратить спекуляции вокруг ее здоровья и призывают людей верить только той информации, которая появляется в официальных СМИ», — заявил он.

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При этом он отметил, что Заворотнюк и ее близкие отказываются сейчас давать официальные комментарии про здоровье актрисы.

«Мы просим уважать решение актрисы и ее семьи», — добавил Христов.

Ранее в Telegram-канале появилась информация, что с 98% вероятностью заслуженная артистка РФ умерла. Однако ее директор Марина Потапова опровергла эти сведения.

Первые новости о серьезной болезни звезды появились в августе. А в середине сентября стало известно о госпитализации Заворотнюк в тяжелом состоянии. По неподтвержденной информации, московские врачи обнаружили у нее рак мозга на последней стадии.