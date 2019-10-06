Директор Заворотнюк опроверг слухи о смерти актрисы

Дочь Заворотнюк попросила оставить семью в покое Подробнее

«Нет», — резко ответила она в ответ на просьбу подтвердить смерть актрисы.

О том, что 48-летняя Заворотнюк якобы умерла еще 5 октября, написал Telegram-канал «Только никому» со ссылкой на источник. По его словам, информация «правдива на 98%», а о смерти актрисы ему якобы рассказали сотрудники клиники.

Родственники по-прежнему ничего не комментируют, продюсер Андрей Разин тоже перестал писать об изменениях в состоянии здоровья артистки.

Ранее женщина, представившаяся бывшей работницей клиники, анонимно предложила СМИ купить у нее фотографии и видеозаписи с больной Заворотнюк. Руководство больницы проводит служебную проверку и выясняет, кто же мог сделать снимки актрисы. Представители медучреждения намерены изучить записи с камер видеонаблюдения и опросить ранее уволенных работников и персонал. Женщине может грозить уголовное наказание.

Первые сообщения о серьезной болезни звезды сериала «Моя прекрасная няня» появились в августе. А в середине сентября стало известно, что Заворотнюк в тяжелом состоянии положили в одну из московских клиник. По неподтвержденной информации, врачи обнаружили у нее рак мозга на последней стадии. Однако родственники так и не прокомментировали здоровье актрисы.

Артистка перенесла две операции, говорил друг актрисы Сергей Майоров.