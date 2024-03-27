Общество 27 марта 2024, 12:44 Спасших людей во время теракта в Crocus City Hall подростков наградили в Госдуме Подросткам, спасшим людей во время теракта в Crocus City Hall, вручили подарки Пресс-служба Сергея Колунова

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Подросткам, которые помогли людям спастись во время теракта в Crocus City Hall, вручили памятные подарки. Депутат Госдумы Сергей Колунов поблагодарил родителей ребят, а также их учителей и наставников.

Пресс-служба Сергея Колунова

Он отметил, что подростки проявили мужество и героизм во время теракта, который произошел 22 марта.

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«Не думая о собственных жизнях, они спасли жизни сотен других людей — вывели пострадавших из горящего „Крокуса“, помогли раненым», — подчеркнул депутат.

Он призвал обязать организаторов концертов заключать договор с Росгвардией или лицензированными частными компаниями на усиленную охрану во время проведения подобных мероприятий. В том числе — с вооруженной группой быстрого реагирования. Парламентарий напомнил, что не дети должны думать о защите людей в таких ситуациях.

Главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что проявившим героизм подросткам передадут подарки. Для них подготовили ноутбуки, корзины с фруктами и поездку в Анапу с экскурсией.