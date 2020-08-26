Спасшие рыбу поросята стали героями социальных сетей

Группа поросят решила спасти умирающую на суше рыбу. Животные вместе толкали ее и в итоге сбросили в воду. Видео с поросятами-спасателями стало очень популярно в сети.

Ролик опубликовал офицер Индийской лесной службы Сусанта Нанда еще 23 августа. К настоящему моменту видео уже набрало почти тысячу репостов и 4,7 тысяч лайков в Twitter. На него обратило внимание издание Republic World.

На видео замечтелан рыба, которая лежит не в воде, а на суше около пруда. Не ясно, жива она или уже нет. Но отважных поросят это не остановило. Они решили помочь рыбе и все вместе дотолкали ее до воды.

Другие пользователи Twitter оценили поступок поросят. Они отметили, что порой люди не способны такую на доброту и взаимовыручку, которые присущи некоторым животным.

Однако иногда и человек готов на самые радикальные меры, чтобы спасти братьев наших меньших. Так, например, британец разбил окно машины, чтобы освободить собаку, запертую там в жаре. Мужчина воспользовался топором. Окно удалось разбить лишь с восьмого удара, но зато пес оказался цел и невредим.