Британец разбил окно машины, чтобы спасти от жары собаку. Видео
Одна из свидетелей произошедшего сняла спасательную операцию на видео. Ролик набрал более 40 тысяч просмотров.
Йоркширского терьера, изнемогавшего от жары на заднем сиденье VW Golf, заметили у торгового центра в английском графстве Беркшир. Инцидент произошел в понедельник, когда температура поднималась до 34 градусов в тени.
Хозяйка животного пошла по магазинам со своей дочерью. Собаку они оставили запертой на жаре на 45 минут, сообщила The Sun.
Освободить животное смог один из прохожих. Разбить стекло в машине ему удалось после восьмого удара.
Терьера достали, к месту происшествия позвали полицейских, которые обедали неподалеку. Один из них отвез собаку на осмотр к ветеринару. С хозяйкой машины провели разъяснительную беседу.
Полицейские напомнили, что даже когда на улице 20 градусов, в машине через некоторое время температура может подняться под 50.