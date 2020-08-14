Британец разбил окно машины, чтобы спасти от жары собаку. Видео

Британец спас собаку, запертую хозяйкой в машине в один из самых жарких дней в году. Мужчина разбил стекло топором и освободил питомца.

Одна из свидетелей произошедшего сняла спасательную операцию на видео. Ролик набрал более 40 тысяч просмотров.

Йоркширского терьера, изнемогавшего от жары на заднем сиденье VW Golf, заметили у торгового центра в английском графстве Беркшир. Инцидент произошел в понедельник, когда температура поднималась до 34 градусов в тени.

Хозяйка животного пошла по магазинам со своей дочерью. Собаку они оставили запертой на жаре на 45 минут, сообщила The Sun.

Освободить животное смог один из прохожих. Разбить стекло в машине ему удалось после восьмого удара.

Источник фото: Facebook

Терьера достали, к месту происшествия позвали полицейских, которые обедали неподалеку. Один из них отвез собаку на осмотр к ветеринару. С хозяйкой машины провели разъяснительную беседу.

Полицейские напомнили, что даже когда на улице 20 градусов, в машине через некоторое время температура может подняться под 50.