«Спасите меня, пожалуйста»: россиянка пожаловалась в полицию на Чебурашку

Жительница Владивостока обратилась в полицию с жалобой на слежку. По словам женщины, в ее квартире поселилось существо, похожее на чебурашку, которое не дает ей спать.

«За мной систематически в квартире ночью наблюдает из-за угла неизвестное существо, прохожее на Чебурашку. Спасите меня, пожалуйста», — приводятся слова россиянки в сообщении официального Instagram-аккаунта УМВД России по Приморскому краю.

В нем также отмечается, что правоохранители регистрируют, отрабатывают и проверяют все жалобы — «какими бы необычными, странными или совсем не похожими на правду они ни были».

«Если вы дома ночуете одни, включайте ночник. Так вам будет более спокойно и безопасно», — рекомендовали подписчикам приморские полицейские.

Чебурашку в середине 1960-х придумал писатель Эдуард Успенский. Этот персонаж стал одним из главных героев книги «Крокодил Гена и его друзья». Позже произведение экранизировали. Мультфильм стал популярным не только в СССР, но и за его пределами. Например, Чебурашка и сувениры с ним до сих пор пользуются огромной популярностью в Японии. В начале нулевых японская компания SP International даже выкупила у «Союзмультфильма» права на распространение мультфильмов о персонажах Эдуарда Успенского. Соглашение действует до 2023 года.