Общество 04 марта 2024, 20:06 Спасение запутавшегося в сетях детеныша тюленя в Дагестане попало на видео Сотрудник МЧС спас детеныша тюленя в Дагестане Pxhere

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Спасатель дагестанского поисково-спасательного отряда Эльдар Зайпуллаев вызволил запутавшегося в сетях и веревке детеныша тюленя на берегу Каспийского моря возле Махачкалы. Подробности сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Животное запуталось в рыболовной сети и не могло самостоятельно освободиться», — указали в министерстве.

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На записи слышно, как тюлень хрипит, бьет хвостом и дрожит, пытаясь самостоятельно выбраться из плена. Животное испугалось мужчину, но тот ловко разрезал оковы и выпустил бедолагу в море.

«Малыш вновь оказался на воле благодаря спасателю Эльдару Зайпуллаеву», — отметили в МЧС.

Ранее в Приморском крае командорский ремнезуб выбросился на берег. Животное является редчайшим представителем семейства китообразных. У особи обнаружили несколько морфологических особенностей, в том числе нестандартную форму зуба.