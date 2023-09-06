Экология 06 сентября 2023, 15:42 Нерпа спаслась от охотившихся на нее косаток у берегов Камчатки Нерпа в Авачинской бухте залезла на яхту, спасаясь от охотившихся на нее косаток Unsplash

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Люди в Авачинской бухте на Камчатке стали свидетелями и участниками спасения нерпы от косаток, которые на нее охотились. Животное смогло залезть на яхту, сообщило ИА «Кам24».

Телеканал «41 регион» опубликовал видео с борта яхты «Принцесса». Люди увидели в море несколько касаток, которые охотились на нерпу. Последняя начала прижиматься к правому борту.

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Экипаж стал подбадривать животное, в итоге ему удалось забраться на платформу для купания между кормовым трапом и кормой. После спасения нерпы судно набрало скорость и отправилось к месту выхода из Авачинской губы.

Нерпа или как ее еще называют — кольчатый тюлень — это один из представителей животного мира Камчатского края. Однако в Авачинской губе чаще можно встретить другой вид тюленей — сивуча.

Ранее стало известно еще об одном случае спасения животного в России. Специалисты сняли бидон с медведя в Приморском крае. Хищник ходил с пластиковой емкостью на голове и не мог самостоятельно избавиться от нее.