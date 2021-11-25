Спасатели установили местонахождение рабочих, переставших выходить на связь после пожара на шахте «Листвяжная» в Кузбассе. Ранее МЧС объявило, что судьба 49 человек не известна. Об установлении местонахождения сообщили телеканал РЕН ТВ и агентство ТАСС со ссылкой на источники.

Сотрудники МЧС отправились на поиски, но связи с шахтерами нет.

«Самостоятельно они выйти не могут, сильное задымление и дальнее расположение штреке», — заявил источник «Интерфакса».

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев сообщил о том, что шесть человек погибли. Ранее было известно о гибели одного рабочего. Глава региона отметил, что оставшиеся в шахте горняки, вероятно, находятся в двух дальних штреках. Об этом написало РИА «Новости».

Задымление на шахте «Листвяжная» произошло утром 25 ноября. На тот момент под землей находились 285 человек. По последней данным, удалось вывести 237 из них. Более 40 человек пострадали, двое находятся в тяжелом состоянии.

По факту случившегося открыто уголовное дело о нарушении правил промышленной безопасности.