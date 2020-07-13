Отдых с пользой и без проблем. Жителям Подмосковья рассказали, как вести себя на пляжах

Жители подмосковных городов летом много времени проводят на воде. И для собственной безопасности им нужно помнить о некоторых правилах поведения на пляжах, причем как общественных, так и диких.

Рекомендации по безопасному отдыху дали в ГУ МЧС по Московской области. Они опубликованы на сайте регионального ведомства.

Купаться спасатели советуют либо утром, либо вечером. Так сводится к минимуму опасность перегреться на солнце. При этом температура воды должна быть не ниже 18-19 градусов, а воздух — прогреться до +20-25.

Время, которое человек проведет в воде, зависит от дневной температуры, силы ветра, влажности и того, насколько прогрелся водоем.

«Наиболее благоприятные условия купания — ясная безветренная погода, температура воздуха +25 и более градусов», — отметили в МЧС.

Если перекупаться или пробыть долго в холодной воде, то вероятно возникновение судорог. Чаще всего ими сводит икроножные мышцы. Если такое произошло, то нужно глубоко вдохнуть, погрузиться в воду вертикально с головой, выпрямить ноги, обхватить большие пальцы руками и потянуть на себя.

Ускорит исчезновение судорог и работа сведенной мышцы. Если судорогой свело ноги, и избавиться от нее не вышло, то необходимо лечь на спину и плыть к берегу при помощи рук. Если пострадали руки, то грести в МЧС советуют ногами. Главное — не паниковать и направить все силы на то, чтобы выйти из сложившейся ситуации.

Спасатели дежурят на официальных пляжах региона, которые открыты для купания. В походе или на «диком» водоеме они не рекомендуют купаться в незнакомом месте. Заплывать далеко в таком случае тоже не стоит.

Во время купания нельзя приближаться к судам и выплывать на судовой ход. Опасны игры в воде, которые так или иначе связаны с захватами. Плавать на надувных матрасах или камерах, имеющих другое предназначения, тоже не стоит. И тем более, напомнили в МЧС, не надо заходить в воду пьяным.