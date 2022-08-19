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    19 августа 2022, 11:52

    Спасатели локализовали пожар на складе с боеприпасами в Белгородской области

    РИА «Новости»: спасатели локализовали пожар на складе с боеприпасами в Валуйках

    Максим Зинкин

    Спасатели сумели локализовать возгорание на складе в населенном пункте Тимоново Белгородской области, близлежащие домовладения не получили серьезных повреждений. Об этом РИА «Новости» рассказал глава Валуйского городского округа Алексей Дыбов.

    По его словам, спасатели локализовали пожар примерно в пять утра по местному времени.

    «Серьезных разрушений в домовладениях нет, возгорание локализовали. Есть единичные случаи повреждения оконных стекол от взрывной волны», — сообщил глава городского округа.

    Дыбов отметил, что после разрешения военных эвакуированные жители смогут вернуться в жилье, а пока на месте трудятся инженерно-саперные подразделения.

    Возгорание на складе боеприпасов в Валуйках началось вечером 18 августа. На месте продолжают работать оперативные службы. Все причины и обстоятельства возгорания предстоит выяснить специалистам.