Склад с боеприпасами загорелся под Белгородом

Крупный пожар разгорелся на территории склада с боеприпасами под Белгородом. Жителей сел Тимоново и Солохи начали эвакуировать на безопасное расстояние. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

По словам главы региона, склад находится в районе села Тимоново Валуйского городского округа. В результате пожара никто не пострадал. Жителей близлежащих сел вывозят в безопасные места.

Очевидцы опубликовали кадры с места пожара в соцсети. Они засняли на видео густой дым, поднимающийся в воздух.

Все причины и обстоятельства возгорания предстоит выяснить специалистам. На месте продолжают работать оперативные службы.