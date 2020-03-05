Создавший «перевернутые Жигули» студент оценил судьбу новаторов в России

«Скажу честно, у нас возможностей намного меньше, но мозгов намного больше. Это не только мое мнение. Так было и при Советском Союзе, когда все светлые умы, которые здесь были, пытались чего-то добиться, но возможностей для этого не было. У Маска совсем другие возможности и другой подход к этому делу. Я не говорю, что это все ему само упало. Он тоже всего этого добивался и в намного больших масштабах, чем это делаем мы, чтобы эти возможности появились», — уточнил Артюшенко.

По его мнению, условия, которые американские предприниматели получают в начале своей работы, нельзя сравнить с российской реальностью.

«У нас подобные [Илону Маску] личности просто-напросто останавливаются на небольших успехах, им не дают дальше все это продолжать», — заметил студент-изобретатель.

Он обратил внимание на то, что ситуацию необходимо совершенствовать. Однако, по словам Артюшенко, для этого нужна финансовая поддержка и комплексные изменения на законодательном уровне.

«Чего не хватает? — Многого. И с финансовой стороны много вопросов, и со стороны, скажем так, законов… Если, например, открывать свое ИП (зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя), очень много вопросов по налогам и так далее. Сделать это, конечно, можно, но для этого нужна очень большая поддержка во многих отраслях и не только финансовая», — добавил Артюшенко.

Ранее глава SpaceX и Tesla Илон Маск отреагировал на изобретение Сергея Артюшенко.