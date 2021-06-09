Создатели «Спутника V» получили госпремию

Создатели вакцины от коронавируса «Спутник V» получили государственную премию Российской Федерации в области науки и технологий за 2020 год. Лауреатов огласил помощник президента по науке и образованию Андрей Фурсенко.

Указом президента премия досталась директору Центра имени Гамалеи Минздрава России Александру Гинцбургу, заместителю директора Центра по научной работе Денису Логунову и начальнику 48-го ЦНИИ войск РХБ защиты ВС РФ полковнику медицинской службы Сергею Борисевичу, сообщило РИА «Новости».

Госпремия также была вручена петербургским исследователям Евгению Александрову и Валерию Запасскому. Их наградили за новые подходы в исследовании полупроводников. Их разработки могут быть использованы в производстве квантовых компьютеров.

Лауреатами госпремии стали и академик РАН Евгений Чойнзонов, член-корреспондент РАН Игорь Решетов и Садулла Абакаров. Ученые проводили исследования новых способов борьбы с онкологией головы и шеи.

«Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Масштабная вакцинация от коронавируса в России началась в январе 2021 года. Она проводится во всех регионах.

Также в России было создано и зарегистрировано еще несколько препаратов от коронавируса. Это «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» и «КовиВак» от Центра имени Чумакова. В начале мая 2021-го регистрацию получила еще одна российская вакцина — «Спутник Лайт».