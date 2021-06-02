Частота нежелательных побочных явлений после вакцинации российскими препаратами против коронавируса очень незначительна. Такое заявление сделала глава Росздравнадзора Алла Самойлова.

«Собирая все нежелательные реакции, мы регистрируем очень невысокий, очень незначительный процент нежелательных реакций от применения вакцин. Это очень здорово. Самое главное, это говорит о безопасности вакцин», — сказала Самойлова на сессии «Инновационная терапия: код доступа» на Петербургском международном экономическом форуме. Ее процитировало РИА «Новости».

Массовая вакцинация от коронавируса в России началась в январе 2021 года. Она проводится во всех регионах. Прививают «Спутником V», которая является первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Она создана в НИЦЭМ имени Гамалеи.

Также в России созданы и зарегистрированы еще несколько препаратов от COVID-19. Это «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» и «КовиВак» от Центра имени Чумакова. В начале мая 2021 регистрацию получила еще одна российская вакцина — «Спутник Лайт».