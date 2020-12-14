Создатели Cyberpunk 2077 извинились перед геймерами за проблемы с консолями

«Во-первых, мы бы хотели начать с извинений перед вами за то, что не показали вам игру на базовых консолях предыдущего поколения до ее премьеры и, как следствие, не позволили вам принять более осознанное решение о покупке», — сказано в сообщении.

Создатели признали, что им нужно было уделить больше внимания тому, чтобы игра хорошо работала на PlayStation 4 и Xbox One». Разработчики пообещали исправить все ошибки и сбои в грядущих патчах. Один из них уже появился в продаже, другой выйдет на этой недели. Еще два крупных патча будут готовы в январе и феврале 2021 года. Об этом написал «Газета.ru».

Компания CD Projekt RED предложила тем, кто не доволен Cyberpunk 2077, получить деньги за покупку обратно. Тем, у кого возникнут трудности с оформлением возврата, можно обратиться за помощью к команде CDPR.

Мировая премьера Cyberpunk 2077 состоялась 10 декабря. Однако геймеры, у которых PlayStation 4 и Xbox One старого поколения, столкнулись с трудностями во время оптимизации игры.