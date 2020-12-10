Мировая премьера игры Cyberpunk 2077 состоялась

Премьера игры состоялась 10 декабря в 03:00 по московскому миру. Польская компания CD Projekt и студия CD Projekt RED презентовали ролевой шутер Cyberpunk 2077 через восемь с половиной лет после его анонса.

О выходе Cyberpunk 2077 было слышно давно. Ее активно пиарили по всему миру. Однако релиз игры несколько раз откладывали. Изначально он должен был состояться в апреле, потом его перенесли на сентябрь, затем на ноябрь. Позже создатели заявили, что Cyberpunk 2077 презентуют в начале декабря. Они объяснили, что им нужно больше времени для тестирования новинки. CD Projekt RED извинились за задержку перед геймерам.

Cyberpunk 2077 — продолжение второго издания настольной игры Cyberpunk Майка Пондсмита, которое вышло в 1990 году. Действие видеоигры происходит в 2077 году в городе Найт-Сити. По сюжету корпорации и группировки десятки лет управляют районами мегаполиса. Технически город находится на высоком уровне, а вот люди живут там крайне бедно. Главного героя зовут V. Он наемный преступник, который должен выкрасть дорогостоящий, уникальный имплант.