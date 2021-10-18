Создатель объединения «Мужское государство» не появился в суде

Основатель объединения «Мужское государство» Владислав Поздняков проигнорировал заседание Нижегородского областного суда. Там рассматривали иск региональной прокуратуры о признании организации экстремистской, а также об ее запрете.

«Поздняков на суде не появится», — рассказал РИА «Новости» адвокат Позднякова Дзамболат Габараев. При этом защитник не стал раскрывать информацию о местоположении своего клиента.

Представитель областного суда ранее сообщил о том, что иск прокуратуры Нижегородской области поступил в начале октября. Ведомство попросило признать «Мужское государство» экстремистской организацией и запретить ее деятельности на территории России.

Ответчиками в этим деле указаны незарегистрированное межрегиональное объединение «Мужское государство», Владислав Поздняков, Игорь Носов, Дмитрий Губанов.

До этого сообщалось, что «Мужское государство» якобы атаковало одну из сетей доставки еды из-за ЛГБТ-пропаганды. Также недавно стало известно, что Поздняков лишился своих каналов в Telegram и на YouTube.