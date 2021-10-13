Блокировки «Мужского государства» ударят по движению. Заработать и уйти на другие платформы будет трудно

Лидер «Мужского государства» Владислав Поздняков лишился своих каналов на YouTube и в Telegram. Администрация платформ объяснила блокировку использованием дискриминационных высказываний. Продвигать свои идеи Поздняков сможет и дальше, но с расширением аудитории, скорее всего, возникнут проблемы.

Канал на YouTube лидера «Мужского государства» заблокировали 12 октября. Чуть позже закрыли доступ к личному Telegram-каналу Владимира Позднякова — и через web-приложение, и на системах iOS и Android.

Блокировку он подтвердил в своем резервном Telegram-канале. На него сейчас подписаны более 55 тысяч человек. В последнем посте Поздняков призвал всех подписаться «на резерв».

Сложности продвижения

Бренд-стратег и автор подкаста «Маркетинг и реальность» Александр Дяченко заметил, что из-за блокировок лидер «Мужского государства» потеряет деньги. Особенно, если каналы являлись единственным источником активного заработка. Каковы будут потери, оценить сложно.

«В среднем ходят слухи о ценах „один подписчик — один рубль“. Это что касается Telegram-каналов. На YouTube тоже расценки разные. Нужно набрать какое-то минимальное количество [подписчиков]. Если это был единственный источник заработка, значит, он пропал», — отметил Дяченко.

Если в основе каналов лежала монетизация, добавил эксперт, то автор так или иначе отыщет иной способ монетизировать свои идеи. Либо уйдет на другие платформы, либо создаст новые каналы на уже проверенных, как и поступил Поздняков.

«Но, конечно, <…> с каждым новым годом все сложнее продвигать и расширять свои информационные блоги. И здесь, возможно, такое количество подписчиков будет сложно набрать бесплатно, быстро и в короткий срок», — заключил Александр Дяченко.

Конец идейной борьбе?

Крест на «Мужском государстве» может поставить и его признание экстремистской организацией. С иском уже выступила прокуратура Нижегородской области. Сам Поздняков на это заявил, что бренд давно ему не принадлежит, а руководство сообществом лежит на других людях.

Приструнить Позднякова в Нижнем Новгороде пытаются не первый год. Против него заводили дело о возбуждении ненависти или вражды и унижении человеческого достоинства. В декабре 2018-го лидера «Мужского государства» осудили на два года условно, но в марте 2019-го наказание отменили. Паблик объединения во «ВКонтакте» заблокировали, и Поздняков обосновался в Telegram. Как выяснилось, не очень надолго.

В конце августа за законностью деятельности «Мужского государства» призвали проследить в Кремле. Поводом послужил скандал вокруг сети ресторанов «Тануки», которой досталось от Позднякова и его единомышленников за якобы пропаганду ЛГБТ. Лидер объединения в итоге капитулировал и попросил прекратить нападки на «Тануки».

Тем не менее директор по маркетингу ресторанной сети Станислав Колосков жаловался на травлю, а темнокожий студент из рекламы «Тануки» заявил о желании уехать из России. Владислав Поздняков тем временем появился в Сети после нескольких дней молчания и анонсировал новые атаки на рестораны. Очередной мишенью «Мужского государства» стала бывший репортер российских телеканалов Наталья Андреева из-за поста в Instagram о сравнении русских и чеченских мужчин.

Поздняков борьбу с компаниями, якобы продвигающими «культурную оккупацию», бросать не собирается. Но теперь он под прицелом прокуроров и СМИ. И даже если монетизация новых каналов пойдет на ура, затравить всех и каждого выйдет вряд ли.