Создатель Natura Siberica не собирался оставлять наследство детям

Создатель брендов Natura Siberica и «Рецепты бабушки Агафьи» Андрей Трубников незадолго до смерти рассказал о наследстве. Бизнесмен признавался, что не хотел оставлять состояние своим детям.

«Детям-то точно, если бы было состояние, не дал бы ничего. Пусть сами зарабатывают. Зачем детей своих портить? Пусть идут сами зарабатывают», — заявлял Трубников в интервью Forbes.

При этом одна из дочерей предпринимателя работает в его компании. Еще одна дочь учится сейчас в Японии, а сын управляет собственным магазином. Сам Трубников отмечал, что после смерти хотел бы оставить бренд, подобный глазированным сыркам «Б. Ю. Александров». Марка получила название в честь Бориса Александрова — основателя компании.

«Я вот каждый раз покупаю его сырки и думаю — какой он был классный человек. Но я его не знал лично вообще. Вот я просто слышал, что он эти сырки чуть ли не сам пробовал. И правда, когда я их ем, я думаю, какой молодец был Александров. Вот в этом смысл жизни, что он жизнь прожил не зря», — заключил бизнесмен.

О смерти Андрея Трубникова стало известно 8 января. Предприниматель скончался в 61 год. Он был создателем таких брендов косметики, как «Рецепты бабушки Агафьи», Natura Siberica и Organic Shop.