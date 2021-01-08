Умер создатель Natura Siberica и «Рецептов бабушки Агафьи»

Андрей Трубников в 2002 году основал компанию «Первое решение». Изначально появился бренд «Рецепты бабушки Агафьи», а спустя шесть лет основали марку Natura Siberica. Первый магазин за рубежом появился в 2013 году. Тогда продукцию стали покупать в Японии. Позже продажу запустили во Франции, в Англии и Дании.

В 2019 году совокупная выручка производителя и ретейла составила 14 миллиардов рублей. Кроме Natura Siberica, Трубникову и его семье принадлежит бренд Organic Shop. Под этой маркой продукция реализуется в 39 точках продаж.

Родился Трубников в 1960 году в Ташкенте. Окончил экономический факультет МГИМО и начал работать на таможне. Затем занялся бизнесом по импорту алкоголя, а позже основал компанию «Фратти НВ» совместно с Юсефом Ватфой.