Общество 04 января 2023, 12:38 Создание комфортной среды для изобретателей сочли важным для технологического суверенитета РФ Премьер-министр РФ Мишустин призвал создать для изобретателей максимально комфортную среду РИА «Новости»

Читать 360tv в

Создание для отечественных изобретателей максимально комфортной среды необходимо для укрепления технологического суверенитета России. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил на встрече с руководителем Роспатента Юрием Зубовым, сообщил Telegram-канал правительства страны.

Мишустин также указал на важность обеспечить доступ к базам данных Роспатента для инноваторов и промышленников.

Реклама

«Очень важно обеспечить доступ к базам данных Роспатента для всех наших потребителей, <…> которые так или иначе хотят зарегистрировать свои достижения», — сказал председатель правительства.

Реклама

Инноваторы, подчеркнул Мишустин, должны иметь возможность посмотреть то, что уже сделано другими, а затем уже открывать для себя новые ниши.

Процесс оформления прав интеллектуальной собственности, добавил глава российского кабмина, должен быть коротким.

Ранее профессор Российской академии наук (РАН), первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга выразил уверенность, что Россия может выйти из технологической зависимости от Запада.