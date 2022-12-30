Наука 30 декабря 2022, 08:28 Научным разработкам быть. Перед российскими учеными поставили новую задачу Депутат Госдумы Мажуга: ученые приблизят Россию к технологическому суверенитету РИА «Новости»

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Россия может выйти из технологической зависимости от Запада. Такое мнение в беседе с URA.RU выразил профессор Российской Академии Наук (РАН), первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин встретился с президентом РАН Геннадием Красниковым и объявил о внедрении Академии наук в государственную систему принятия решений. Правительство предусмотрело средства для поддержки науки до 2030 года.

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Комментируя это событие, депутат Мажуга подчеркнул, что в условиях санкционного давления перед научным сообществом стоит задача не только наладить производство современных научных разработок, но и выдавать экспертное заключение проектам.

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«Ключевая задача российской науки — обеспечить производственные предприятия современными технологиями», — сказал профессор.

Мажуга напомнил, что сейчас РАН проводит экспертизу фундаментальных научных работ, но настал момент и для оценки прикладных работ.

«Эти решения помогут ученым, и в итоге приблизят Россию к технологическому суверенитету», — заключил он.

Ранее в РАН произошла смена руководства. Члены академии проголосовали за кандидатуру академика-секретаря отделения нанотехнологий и информационных технологий РАН, генерального директора НИИ молекулярной электроники Геннадия Красникова. Президент Владимир Путин 27 сентября подписал указ об утверждении Красникова президентом РАН сроком на пять лет.

О проблемах внутри академии и ее «вырождении» ранее говорил главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта доктор биологических наук, профессор Петр Чумаков.