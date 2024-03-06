Эксклюзив 06 марта 2024, 16:26 Совместные впечатления. Россиянам рассказали, что лучше подарить женщине на 8 Марта PR-менеджер Красильникова: в топ женских подарков вошли украшения и цветы Freepik

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В преддверии 8 Марта многие задаются вопросом, какой подарок можно преподнести женщине. Топ лучших презентов «360» назвала PR-менеджер приложения для знакомств «Мамба» Наталья Красильникова.

Компания провела исследование и выяснила, что представительницы прекрасного пола более требовательны к подаркам, чем мужчины. Женщины хотят получать презенты не только на день рождения, но и на другие даты: на 8 Марта, на 14 февраля, на день знакомства, на день свадьбы.

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«Требования к самому подарку не зависят от статуса женщины, от ее возраста или от ее профессии. Все же подарок — это напоминание об отношениях, о чувствах, о романтике. Поэтому любая женщина, будь она директор, или домохозяйка, или студентка, хочет получить подарок в знак того, что она любима и красива», — объяснила Красильникова.

По ее словам, в топ женских подарков вошли косметика, украшения и цветы. Девушкам, которые находится в серьезных отношениях, хочется получать совместные путешествия.

Какие-то более серьезные траты: смартфоны и так далее. <…> Когда у человека все есть, хочется каких-то впечатлений, разделить красивые впечатления от путешествий, от красоты мира, от каких-то совместных приключений. Наталья Красильникова PR-менеджер

В заключение она добавила, что мужчины гораздо проще относятся к подаркам. Они согласны на джентльменский набор или романтический ужин.

К необычным подаркам на 8 Марта отнесли товары для взрослых. Также женщинам рекомендовали вручать необходимые для хобби материалы и инструменты: краски, наборы для вязания или мыловарения.