Совфед разрешил выдавать туристам ваучеры вместо возврата денег

Российские сенаторы проголосовали за введение ваучеров для пассажиров. Теперь перевозчики смогут выдавать их клиентам в качестве компенсации за не состоявшийся из-за пандемии рейс.

Нововведение о возврате денег коснется также билетов на поезд или другой транспорт, но его «могут изменить в случае введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации».

«Российские туроператоры, транспортные компании и отели имеют право выдавать клиентам „равнозначный туристский продукт“ — то есть ваучеры — вместо компенсации за несостоявшиеся туры, поездки и бронирования», — сообщило РИА «Новости».

Идея с такой компенсацией появилась почти сразу после того, как Росавиация временно запретила российским компаниям летать за границу из-за коронавируса. В итоге рейсы многих пассажиров оказались отмененными, и они стали требовать возврата средств у авиапервозчиков.

Те нашли выход — вместо денег пассажирам можно предлагать воспользоваться услугами компании в другое время. То есть либо перебронировать свой рейс на другую дату, либо вместо него выбрать другое направление. Позже Минтранс России поддержал эту инициативу и подготовил соответствующий законопроект.