Минтранс предложил выдавать ваучеры за отмененные рейсы в течение 3 лет

Российское правительство всерьез задумалось о выдаче ваучеров пассажирам в качестве компенсации за несостоявшийся рейс. Министерство транспорта России подготовило соответствующий проект.

Он появился на портале regulation.gov.ru для публичного обсуждения. Ведомство предложило законодательно закрепить право пассажиров оплачивать будущие авиаперелеты ваучерами за отмененные поездки. Это можно будет делать в течение трех лет с даты отмены рейса. Если человек за весь этот период не использовал возможность, то ему вернут деньги за несостоявшийся полет.

Минтранс считает, что такие правила должны действовать для всех внутренних и международных рейсов, которые отменили в период с 19 марта до 1 мая. Для рейсов в Китай такое решение будет распространяться на полеты после 1 февраля.

«К 19 марта 2020 года во всех субъектах были введены ограничительные меры, которые достигли пика в апреле–мае 2020 года. В этой связи заключение пассажиром договора воздушной перевозки в мае 2020 года уже не является для него форс-мажором, в связи с чем отсутствуют основания применять к такому договору особый порядок, предусмотренный проектом», — сказано в пояснительной записке.

В министерстве считают, что такое решение поможет снять социальную напряженность и положительно скажется на работе российских авиакомпаний.

Ранее стало известно, что число рейсов внутри страны авиаперевозчики начнут увеличивать с 1 июня.