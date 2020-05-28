Минтранс предложил выдавать ваучеры за отмененные рейсы в течение 3 лет
Он появился на портале regulation.gov.ru для публичного обсуждения. Ведомство предложило законодательно закрепить право пассажиров оплачивать будущие авиаперелеты ваучерами за отмененные поездки. Это можно будет делать в течение трех лет с даты отмены рейса. Если человек за весь этот период не использовал возможность, то ему вернут деньги за несостоявшийся полет.
Минтранс считает, что такие правила должны действовать для всех внутренних и международных рейсов, которые отменили в период с 19 марта до 1 мая. Для рейсов в Китай такое решение будет распространяться на полеты после 1 февраля.
«К 19 марта 2020 года во всех субъектах были введены ограничительные меры, которые достигли пика в апреле–мае 2020 года. В этой связи заключение пассажиром договора воздушной перевозки в мае 2020 года уже не является для него форс-мажором, в связи с чем отсутствуют основания применять к такому договору особый порядок, предусмотренный проектом», — сказано в пояснительной записке.
В министерстве считают, что такое решение поможет снять социальную напряженность и положительно скажется на работе российских авиакомпаний.
Ранее стало известно, что число рейсов внутри страны авиаперевозчики начнут увеличивать с 1 июня.