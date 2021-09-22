Совфед предложил прикрепить тренеров к дворовым площадкам

В Совете Федерации предложили прикрепить к спортивным площадкам во дворах инструкторов, чтобы стимулировать не только детей, но и взрослых тренироваться на свежем воздухе. Об этом написала «Парламентская газета».

С инициативой выступил первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Александр Варфоломеев. Согласно данным Росстата, до пандемии во дворах, парках и дома самостоятельно тренировались 14 миллионов россиян. Это лишь 10% населения страны.

Особенно сенаторов беспокоят дети. Чем старше они становятся, тем сложнее оторвать их от гаджетов. Согласно опросам Минспорта, если в возрасте от трех до пяти лет спортом хотят заниматься до 90% детей, то в возрасте 6–12 лет их доля падает ниже 75%. А среди ребят от 13 до 17 лет тягу к спорту испытывают чуть более половины детей.

В Совфеде в связи с этим предложили прикрепить к дворовым площадкам тренеров. Варфоломеев подчеркнул, что это важно в том числе и для безопасности. По расчетам сенаторов, на 400–500 жителей потребуется один или два специалиста. А иначе задачу о вовлеченности большинства россиян в занятия физкультурой будут решать дольше.

Ранее треть детских площадок в России признали небезопасными.