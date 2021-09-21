Треть детских площадок в России признали небезопасными

Брянская область возглавила список российских регионов по количеству потенциально опасных детских и спортивных площадок. Во всей стране таковой оказалась треть имеющейся инфраструктуры.

Детские и спортплощадки в 85 субъектах РФ изучили в рамках акции «Безопасный двор» специалисты Общероссийского народного фронта, сообщила газета «Известия» со ссылкой на результаты исследования.

Представители ОНФ осмотрели 2,1 тысячи объектов в 572 городах. Из них 658 находились в населенных пунктах с населением меньше 50 тысяч человек.

«По итогам проведенных рейдов треть детских и спортивных площадок — 696 объекта, 33% — были признаны как потенциально опасные для детей», — подчеркнули специалисты.

Среди наиболее распространенных проблем они назвали сломанные скамейки, отсутствие ограждений и сгнившие металлические элементы. В ОНФ также указали на торчащую арматуру, ненадежное крепление конструкций, сломанные качели и посторонние элементы на территории площадок, заметили мусор и аварийные деревья.

В крупных городах — с населением более 50 тысяч человек — из числа потенциально опасных площадок находятся 73%. В первые пять регионов, где обнаружили самый высокий процент таких объектов инфраструктуры вошли Брянская область с результатом 85,7%, Хабаровский край (83,9%), Адыгея (75%), Липецкая и Волгоградская области — 73,7% и 70% соответственно.

Общественники отметили в исследовании, что за последние пять лет ситуация изменилась мало. Хотя президент РФ Владимир Путин распорядился выделить необходимые средства на ее исправление. В ОНФ намерены обратиться в прокуратуру, чтобы решить проблему.