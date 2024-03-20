Важное 20 марта 2024, 12:48 Совфед одобрил законы, освобождающие контрактников от уголовной ответственности Совфед одобрил законы об отмене наказания по УК при контракте с ВС России РИА «Новости»

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Совет Федерации единогласно одобрил законы, которые освобождают от уголовной ответственности при заключении контракта с Вооруженными силами России. Как сообщило РИА «Новости», механизм будет действовать в период мобилизации, военного положения или в военное время.

Призывники и контрактники смогут погасить судимость при прохождении военной службы в Вооруженных силах России. Но такие правила не будут распространяться на террористов, экстремистов, диверсантов, а также злоумышленников, совершивших преступления портив половой неприкосновенности несовершеннолетних, угрожавших безопасности государства, конституционному строю страны.

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Основанием для освобождения от уголовной ответственности и наказания станет получение госнаграды или увольнение со службы по состоянию здоровья.

«Или в связи с окончанием периода мобилизации, прекращением действия военного положения или истечением военного времени», — написали авторы материала.

Правительство одобрило законопроект о снятии судимости с участников спецоперации. В случае заключения контракта уголовные дела в отношении военных приостановят, а наказание заменят на условный срок.