Совфед одобрил закон о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов

Совет Федерации одобрил закон, который устанавливает пожизненное наказание для педофилов-рецидивистов. Об этом сообщило РИА «Новости».

В документе говорится о максимальном наказании для педофилов, если они повторно совершили насильственные действия в отношении детей или подростков. Кроме того, пожизненное будет ждать и тех педофилов, кто ранее не был судим, но совершил преступление в отношении нескольких несовершеннолетних или его действия связанным с другим тяжким или особо тяжким преступлением.

Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко предложила изучить вопрос о химической кастрации педофилов.