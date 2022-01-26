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    26 января 2022, 11:09

    Совфед одобрил закон о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов

    Наза Салех Захи, Юлия Булыгина

    Совет Федерации одобрил закон, который устанавливает пожизненное наказание для педофилов-рецидивистов. Об этом сообщило РИА «Новости».

    Совфед одобрил закон о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов

    В документе говорится о максимальном наказании для педофилов, если они повторно совершили насильственные действия в отношении детей или подростков. Кроме того, пожизненное будет ждать и тех педофилов, кто ранее не был судим, но совершил преступление в отношении нескольких несовершеннолетних или его действия связанным с другим тяжким или особо тяжким преступлением.

    Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко предложила изучить вопрос о химической кастрации педофилов.