Убитых в Киселевске школьниц похоронили

Двух убитых 10-летних девочек похоронили в Киселевске в четверг. Об этом РИА «Новости» сообщила директор школы, в которой учились погибшие, Гуля Мустафина.

«Да, конечно (похоронили — прим. ред.). Выборочно классы ходили, те, которые только могли, кто учились в первую смену. Класс, где девочки учились, был. Людей было много», — рассказала она.

Две школьницы ушли 6 сентября в школу и не вернулись домой. В последний раз их видели в магазине вместе с неизвестным. Благодаря тому, что они попали на камеры видеонаблюдения, мужчину удалось на следующий день задержать. Тогда же обнаружили и тела школьниц.

Следственный комитет открыл уголовное дело против 41-летнего Виктора Пестерникова. Он уже был судим за педофилию. СК также завел дело о халатности в отношении должностных лиц органов профилактики, которые занимаются надзором.

Следствие выяснило, что Пестерников после освобождения уехал жить в другой город и там не вставал на учет. Мужчине 9 сентября предъявили обвинение по статьям об убийстве, изнасиловании и насильственным действиям сексуального характера. Он будет находиться под арестом два месяца.