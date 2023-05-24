24 мая 2023, 16:55
Совфед обсудит вопрос совершенствования налогообложения блогеров
Зампред комитета Епишин: Совфед обсудит вопрос совершенствования налогообложения блогеров
Совет Федераций рассмотрит вопрос о совершенствовании налогового законодательства в вопросе сборов с блогеров. Об этом «360» сообщил заместитель председателя комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Андрей Епишин.
«У нас эксперты внесли предложения по совершенствованию налогообложения. Это же не только у нас обсуждают, но и в Европе. Например, в ПАСЕ голосовали за соответствующие декларации», — сказал он.
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Епишин подчеркнул, что необходимо совершенствовать работу по налогообложению доходов от деятельности в интернете.
«Если понадобится, то выработаем какие-то предложения по изменениям Налогового кодекса», — добавил политик.
Ранее сенаторы приняли постановление, которым рекомендовали правительству России усовершенствовать систему налогообложения доходов в интернете, а Федеральной налоговой службе — привлечь к ответственности укрывающихся от выплат блогеров.
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