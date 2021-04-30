Как не злиться в пробках и хорошо провести выходные. Советы психолога

Россиянам предстоят длинные майские выходные. В преддверии праздников Москва традиционно встала в пробки. Психолог Марина Гладышева рассказала «360», как успокоиться в безумном ритме города и прийти в себя после рабочих дней.

Настроение человека, застрявшего в пробке, зависит в первую очередь, от того, спешит он куда-нибудь или нет.

«Если я еду домой и настроение домашнее, я никуда не тороплюсь и не опаздываю, а просто застрял, здесь все проще. Можно заняться какими-то делами, которыми хотел сделать дома, лежа на кровати. Что-то почитать или послушать. Возможно, начать смотреть какой-нибудь фильм», — предложила вариант психолог.

Тому, кто опаздывает, Гладышева рекомендовала сохранять устойчивость, «не переживать, начать, например, звонить людям» и проявить более гибкий подход.

«За время пандемии многие привыкли проводить встречи в Zoom. <…> [Можно] предложить коллегам присоединиться таким образом», — сказала специалист.

С чувством раздражения обычно помогает справиться перенаправление гнева в мирное русло. Психолог подчеркнула, что здесь важно понимать: внутри человека нет хороших или плохих процессов.

Когда я злюсь, значит, у меня есть энергия. Это мой ресурс. Просто <…> я им не управляю. Радость или кайф — тоже ресурс Марина Гладышева психолог

«Самый простой способ избавиться от агрессии — направить ее в физический процесс, который поможет его через тело реализовать. Хорошо подходят физические упражнения, спорт. <…> Здесь очень много затрат энергии уходит, <…> но нужно находить свой способ», — заметила Гладышева.

Что делать после выходных

Вернуться в рабочий ритм после праздников, по ее мнению, довольно просто. У человека, который хорошо провел время, будут силы на работу, а причин для депрессии не найдется.

«Один из вариантов не впадать в анабиоз в праздники. Сейчас достаточно хорошая погода, можно активно провести время, не расслабляться», — добавила специалист.

Не стоит устраивать себе и такой отдых, после которого потребуется еще какое-то время на восстановление, тогда работать действительно будет тяжело. Лучше всего найти баланс.