В школах России появятся советники-воспитатели

В 2021 году, по его словам, такой конкурс под названием «Навигаторы детства» уже реализуется в десяти пилотных регионах России. Ставки советников-воспитателей уже с 1 марта появятся в Брянской, Вологодской, Нижегородской, Калининградской, Омской, Тюменской Сахалинской и Челябинской областях, а также в Ставропольском крае и в Севастополе.

Проектом по подготовке будущих воспитателей занимается созданное в 2015 году Российское движение школьников (РДШ). Будущие воспитатели должны будут говорить с детьми на их языке, в том числе о политике, рассказала изданию исполнительный директор РДШ Ирина Плещева.

Руководитель Всероссийского фонда образования, член-корреспондент РАЕН Сергей Комков пришел к выводу, что нужно менять систему итогового сочинения, которое пишут выпускники школ. Комков напомнил, что в советское время итоговое сочинение состояло из трех частей — классическая литература, советская литература и блок на свободную тему. Он отметил, что оставил бы только две части — первую (классическая русская литература) и третью (вольное размышление на философскую тему).