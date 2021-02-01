01 февраля 2021, 20:38
Систему итогового сочинения в России предложили поменять
Руководитель Всероссийского фонда образования, член-корреспондент РАЕН Сергей Комков пришел к выводу, что нужно менять систему итогового сочинения, которое пишут выпускники школ. Об этом сообщило ИА Ura.ru.
Комков напомнил, что в советское время итоговое сочинение состояло из трех частей — классическая литература, советская литература и блок на свободную тему.
«Я бы оставил две составные части сочинения — классическая русская литература и вольное размышление на философскую тему, с которой сталкивается выпускник. Чтобы он показал свою зрелость и способность мыслить», — отметил собеседник информагентства.
По его мнению, итоговое сочинение нужно ввести и в девятом классе, поскольку девятиклассники не умеют размышлять.
«Система образования опущена до такого уровня, что они не умеют рассуждать», — добавил эксперт.